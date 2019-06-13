Питання звільнення заручників обговорять на наступній зустрічі в Мінську

Питання звільнення заручників буде обговорюватися на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 19 червня. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільному брифінгу з головою ОБСЄ, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, 19 червня українська сторона ТКГ спробує відновити активну дискусію щодо звільнення ув'язнених.

"Окремий дуже великий блок питань, пов'язаний із звільненням заручників та політв'язнів. На наступному засіданні, на мінському майданчику 19 червня буде ще одна спроба подивитися, яким чином можна зробити поштовх у звільненні заручників. Ми намагаємося залучити туди дискусію про звільнення політичних в'язнів, яку РФ блокує", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, представники Тристоронньої контактної групи на своєму минулому засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Тоді на засіданні піднімались питання військовополонених, зокрема моряків, яких РФ незаконно затримала в листопаді 2018 року.