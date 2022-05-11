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"Питання окупація України вже не стоїть". Експерт назвав нову мету Путіна у війні

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Середа 11 травня 2022 21:46
"Питання окупація України вже не стоїть". Експерт назвав нову мету Путіна у війні Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зможе досягти того, до чого прагнув все своє політичне життя. Окупувати Україну йому не вдасться і максимальним завданням для нього на даний момент є захоплення трьох областей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

"По-моєму, вже Путін і його оточення розуміють, що є колосальний розрив між військовими можливостями Росії, особливо в світлі останніх рішень Заходу щодо підтримки України, і амбітними планами. Окупація України, знищення української держави, основна мета Путіна все його політичне життя, вона вже не стоїть", - заявив він.

На думку експерта, війна в Україні переходить у площину боротьби за територіальні захоплення.

"Велике враження справив останній виступ Путіна на параді...Той Путін і якась пост-путінська клоака, яка сформувалася, ставить максимальним своїм завданням відхопити в України цілком Донецьку, Луганську і тепер уже Херсонську області...Вони розуміють, що це максимальна запитувана позиція", - зазначив Піонтковський.

При цьому Піонтковський вважає, що Росія буде намагатися реалізувати цю мету в тому числі і через переговори.

"Тероризуючи українське населення своїми бомбардуваннями житлових кварталів і знищенням інфраструктури вони намагаються змусити керівництво (України, - ред.) піти на переговори про територіальний поділ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, на думку Піонтковського, політична еліта не задоволена діями Путіна. Зокрема, їх невдоволення і призвело до зміни цілей РФ у війні проти України.

Зазначимо, на параді в Москві з нагоди Дня перемоги Путін жодного разу не сказав слово "спецоперація". Не назвав він і нашу країну. Разом з тим, він заявив, що на Донбасі російські війська разом з "ополченцями" борються "на своїй землі за безпеку батьківщини Росії" і "щоб у світі не було місця катам, карателям і нацистам".

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