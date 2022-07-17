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Питання на мільйони. Німецький фонд готовий розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"

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Берлін, Неділя 17 липня 2022 20:06
Питання на мільйони. Німецький фонд готовий розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"
Автор: Олександр Мороз

Німецький громадський фонд, створений для сприяння будівництву газопроводу" Північний потік-2", готовий остаточно розірвати зв'язки з компенсацією в 12 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що створений у землі Мекленбург-Передня Померанія фонд готовий виплатити 12 млн. євро для погашення своїх зобов'язань перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG.

За словами голови Фонду Ервіна Селлерінга, після виплати грошей усі зв'язки із проектом будуть повністю розірвані. Водночас, він не впевнений, що санкції проти Росії дозволять провести платежі.

Близько 10 млн євро припадає на прибуток від продажу машин, пристроїв і матеріалів, а також на закупівлі, які колись фінансував Nord Stream 2. Крім того, фонд поверне 2 млн. євро, які він прийняв авансом.

Нагадаємо, Німеччина зупинила проект "Північний потік-2" вартістю 11 млрд євро напередодні вторгнення Росії в Україну.

Після банкрутства компанії-оператора стало відомо, що Німеччина планує націоналізувати частину Північного потоку-2.

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Германия Північний потік-2
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