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УПЛ перенесла обговорення розширення чемпіонату до 16 команд

Новини » Спорт    01.11.2018 - 17:29
Фото: загальні збори учасників УПЛ (upl.ua)
Фото: загальні збори учасників УПЛ (upl.ua)

Формат Прем'єр-ліги залишається незмінним

Керівництво української Прем'єр-ліги перенесло рішення про розширення вищого українського дивізіону до 16 команд. Про це повідомляється на сайті організації.

Роботу над цим питанням було вирішено продовжити на наступних загальних зборах, які відбудуться на початку грудня після завершення літньо-осінньої частини сезону поточного чемпіонату.

Можливість збільшення числа команд обговорювалося ще перед початком сезону, однак жодне рішення прийнято так і не було.

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