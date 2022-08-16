Не буде відкладатися. Скоро з'явиться проект електронної черги на кордоні

В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону. Мінінфраструктури незабаром представить проект послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися", - сказав він.
Шмигаль також зазначив, що вчора парламент прийняв зміни до Митного кодексу, які максимально наближають українське митне законодавство до законодавства ЄС. Так, Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу.
Окрім цього, Мінінфраструктури, МЗС і Митній службі доручено організувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
Нагадаємо, електронна черга на кордоні покликана зменшити черги у пунктах пропуску та допомогти бізнесу.
Як повідомлялося раніше, рух транспорту через пункт пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні поновили, але лише для легкових авто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.