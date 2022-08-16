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Не буде відкладатися. Скоро з'явиться проект електронної черги на кордоні

Фото: скоро з'явиться проект електронної черги для перетину кордону (facebook_com_zahidnuy_kordon)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону. Мінінфраструктури незабаром представить проект послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що вчора парламент прийняв зміни до Митного кодексу, які максимально наближають українське митне законодавство до законодавства ЄС. Так, Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу.

Окрім цього, Мінінфраструктури, МЗС і Митній службі доручено організувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Нагадаємо, електронна черга на кордоні покликана зменшити черги у пунктах пропуску та допомогти бізнесу.

Як повідомлялося раніше, рух транспорту через пункт пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні поновили, але лише для легкових авто.

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МІУДенис Шмигаль