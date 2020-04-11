ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Втілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2020 - 21:45
Втілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик посадила бузок біля входу в свою хату з "чарівними квіточками"

Лілія Ребрик продовжує радувати своїх шанувальників навіть в умовах карантину - обмежувальні заходи не зупиняють теледіву, яка щоранку поспішає на ефіри. Знаменитість цього разу вирішила приділити увагу собі та своїй родині, попутно зарядивши фанів на вихідних хвилею позитиву.

Сонячна та весела ведуча вирішила посадити бузок у дворі хати. Лілія розповіла, що таким чином зібралася реалізувати свою мрію.

Для роботи із землею та посадкою Ребрик обрала зручні джинси, а також теплий довгий в'язаний светр-халат із чудовими квітковими візерунками.

"Втілюємо в життя такі прості мрії як "бузок перед входом". Щоб було духмяно й красиво, щоб віття заважало відкривати калитку, щоб шукати п'яту пелюстку в квіточках чарівних і здійснювати бажання", - чуттєво зазначила зірка.

Свій пост Лілія супроводила хештегами "щастя поруч", "щастя в простих речах" і "романтичний настрій".

Втілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажанняВтілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання

Фото: Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі захоплюються кадрами та діями теледіви, яка надихнула деяких фанів на вірші. Також шанувальники почали жваво коментувати тему садівництва і ділитися порадами.

  • Клас!
  • Бузок це красиво і неймовірний аромат.
  • Хозяюшка.
  • Моя думка звичайно не потрібно, але не буде бузок розростатися і пускати пагони, від яких майже неможливо позбутися?
  • Троянду, вона б цвіла б до морозів
  • Завжди захоплююся вашою родиною, будьте здорові!
  • Один бузок ось пiд вiкном, А другий бiля Ґанку. Один синенький, а отой - бiленький, як сметанка. Тож ще i там посадiть обов'язково!
  • Як оберіг у селах раніше садили чотири рослини, це любисток, мальву (садили під брудом) калину біля колодязя, і чорнобривці, майже скрізь! А бузок дуже буде добре! Зараз можна придбати найрізноманітніші, білі, блакитні, фіолетові навіть рожеві!...
  • Красуня. Чарівна посмішка. Супер. Молодець.

Втілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання

Фото: скін коментарів instagram.com/liliia.rebrik

До речі, раніше Лілія Ребрик вирішила не обходити увагою популярний в соцмережах челлендж. Разом з Поліною та Діаною вона станцювала під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses".

Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою Навіть романтично: Лілія Ребрик похвалилася зачіскою від чоловіка і розповіла про його талант
Новини України Лілія Ребрикновости шоу-бизнеса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся