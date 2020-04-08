ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 12:32
Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча вийшла в ефір у жіночому вбранні лілового відтінку

Лілія Ребрик регулярно радує глядачів ранковими прямими ефірами на каналі "Україна". Вона безстрашно виходить на роботу за графіком тиждень через тиждень ( вся знімальна група суворо дотримується норм і правил безпеки та профілактики коронавруса). А решту часу проводить з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною за містом. Ведуча з'являється в кожному ефірі у новому вбранні (її луки ніколи не повторюються), яке неодмінно стає предметом пильної уваги шанувальників теледіви.

Так, в цей раз вона вирішила вдягнути ніжне лілове плаття-футляр з вставками у вигляді ажурних білих квітів, рукавом три чверті і оригінально оформленими вирізом горловини. В якості аксесуарів – білі перламутрові круглі сережки і тонкий браслет на руці.

Макіяж – природний з ніжною рожевою помадою, волосся укладене в зачіску ззаду, а кілька пасом випущені на обличчя. На ніжках – бузкові туфлі-човники.

Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У Instastories ведуча поділилася кількома знімків із студії і звернулася до чоловіка, який, до речі, на час карантину став її особистим перукарем і майстерно пофарбував біляві локони зіркової дружини.

"Який все ж таки гарний вийшов колір волосся! Чоловік пофарбував. Відчуваю, що захочу повторити!" - зізналася теледіва і позначила Андрія.

Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На сторінці програми "Ранок з Україною" в Instagram Лілія розповіла про те, чи дотримується вона дієти і розсекретила свої відносини зі спортом.

"Дієти - це зовсім не про мене! У нас у родині ми спершу добре поїмо - а потім і за спорт беремося. (Танці це ж теж спорт ). Так і знаходимо баланс", - поділилася вона особистим досвідом.

Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик продемонструвала веселий і ефективний спосіб тримати себе у формі під час карантину.

Є божевільна ідея: Лілія Ребрик придумала, чим зайнятися на карантині Піжамна вечірка: Лілія Ребрик зачарувала веселим домашнім фото з чоловіком і донечками
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся