Захочу потворити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча вийшла в ефір у жіночому вбранні лілового відтінку

Лілія Ребрик регулярно радує глядачів ранковими прямими ефірами на каналі "Україна". Вона безстрашно виходить на роботу за графіком тиждень через тиждень ( вся знімальна група суворо дотримується норм і правил безпеки та профілактики коронавруса). А решту часу проводить з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною за містом. Ведуча з'являється в кожному ефірі у новому вбранні (її луки ніколи не повторюються), яке неодмінно стає предметом пильної уваги шанувальників теледіви.

Так, в цей раз вона вирішила вдягнути ніжне лілове плаття-футляр з вставками у вигляді ажурних білих квітів, рукавом три чверті і оригінально оформленими вирізом горловини. В якості аксесуарів – білі перламутрові круглі сережки і тонкий браслет на руці.

Макіяж – природний з ніжною рожевою помадою, волосся укладене в зачіску ззаду, а кілька пасом випущені на обличчя. На ніжках – бузкові туфлі-човники.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У Instastories ведуча поділилася кількома знімків із студії і звернулася до чоловіка, який, до речі, на час карантину став її особистим перукарем і майстерно пофарбував біляві локони зіркової дружини.

"Який все ж таки гарний вийшов колір волосся! Чоловік пофарбував. Відчуваю, що захочу повторити!" - зізналася теледіва і позначила Андрія.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На сторінці програми "Ранок з Україною" в Instagram Лілія розповіла про те, чи дотримується вона дієти і розсекретила свої відносини зі спортом.

"Дієти - це зовсім не про мене! У нас у родині ми спершу добре поїмо - а потім і за спорт беремося. (Танці це ж теж спорт ). Так і знаходимо баланс", - поділилася вона особистим досвідом.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик продемонструвала веселий і ефективний спосіб тримати себе у формі під час карантину.