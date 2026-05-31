В ВОЗ назвали ситуацию со вспышкой Эболы в Африке крайне тревожной

03:53 31.05.2026 Вс
2 мин
Какова главная опасность этого вируса и есть ли против него вакцина?
aimg Екатерина Коваль
Фото: за две недели было зафиксировано по меньшей мере 246 смертей (Getty Images)

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго стремительно набирает обороты: более тысячи подозреваемых случаев за две недели.

Масштабы вспышки

С начала объявления вспышки прошло всего две недели - а в ДР Конго уже более 1000 подозреваемых случаев заражения и по меньшей мере 246 смертей. Соседняя Уганда зафиксировала девять подтвержденных случаев и одну смерть.

Заместитель директора организации "Врачи без границ" доктор Алан Гонсалес заявил: ни разу в истории вспышек Эболы не регистрировали столько случаев так быстро после объявления чрезвычайной ситуации.

"Реальность такова, что никто не знает истинного масштаба и серьезности этой вспышки. Новые подозреваемые случаи фиксируются ежедневно, а сотни образцов до сих пор не проверены", - подчеркнул он.

ВОЗ выехала на место

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебрейесус лично вылетел в провинцию Итори на востоке Конго - наиболее пораженного региона. По его словам, миссия приехала оценить ситуацию и помочь устранить препятствия.

Тедрос также обратился к местным общинам с предостережением: традиционные похоронные обряды, предусматривающие прикосновение к телу умершего, представляют серьезную угрозу дальнейшего распространения вируса.

Что мешает сдержать вспышку

MSF предупреждает: реагирование на вспышку не успевает за темпами распространения инфекции. Среди главных препятствий:

  • закрытие границ и аэропортов;
  • вооруженный конфликт в регионе, который существенно усложняет работу медиков;
  • задержки с тестированием образцов.

Раньше анализы приходилось везти за 1500 км до Киншасы. Теперь лаборатория в Бунии выдает результаты в течение 24 часов - это существенно ускорило выявление новых случаев.

Что за штамм и как он передается

Текущая вспышка вызвана редким штаммом Эболы - Бундибугио. Против него не существует подтвержденной вакцины, а летальность достигает около трети инфицированных.

Вирус передается через прямой контакт с жидкостями тела зараженного человека, а также через загрязненные предметы - иглы, постельное белье, одежду.

Подозреваемый случай в Бразилии

Отдельно бразильские медики сообщили о подозреваемом случае Эболы в штате Сан-Паулу. Под наблюдением врачей находится 37-летний мужчина, который недавно вернулся из ДР Конго.

Еще 17 мая ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией из-за риска выхода вируса за пределы региона. Ситуацию осложняют гуманитарный кризис, высокая мобильность населения и отсутствие утвержденных вакцин и лекарств именно против штамма "Бундибугио".

