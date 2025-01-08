ВОЗ о метапневмовирусе из Китая: обычный вирус, который циркулирует зимой и весной

По словам представительницы ВОЗ, сообщенные в Китае данные по заболеваемости респираторными инфекциями "находятся в пределах нормы".

"Это то, что мы ожидали бы увидеть зимой", - заявила Харрис.

Комментируя беспокойство в разных странах относительно HMPV, который вызвал в Китае коллапс медицинской системы, пресс-секретарь ВОЗ отметила, что использование больниц в КНР ниже, чем в аналогичный период прошлого года, и что в стране не было объявлено чрезвычайных ситуаций или не было начато реагирование на чрезвычайные ситуации в связи с этими респираторными инфекциями.

"Что касается метапневмовируса человека, то это не новый вирус. Он впервые был обнаружен в 2001 году. Он существует в популяции людей в течение длительного времени. Это обычный вирус, который циркулирует зимой и весной", - рассказала Харрис.

Представительница ВОЗ добавила, что обычно такой вирус "вызывает респираторные симптомы, подобные обычной простуде".

"Человеческий метапневмовирус #hMPV не является новым вирусом.



Впервые идентифицированный в 2001 году, он находится в человеческой популяции уже давно. Это распространенный вирус, который циркулирует зимой и весной. Обычно он вызывает респираторные симптомы, похожие на обычную простуду."



- @who pic.twitter.com/zojxwNLgH8 - United Nations Geneva (@UNGeneva) 7 января 2025 года

Как распространяется вирус и как уберечься

Говоря о возможности HMPV распространяться среди людей в ВОЗ обратили внимание, что метапневмовирусом можно заразиться подобным образом, как и некоторыми другими респираторными вирусами: через капли во время кашля или чихания и через прикосновение, например рукопожатие или прикосновение к загрязненным поверхностям.

По словам Харрис, помочь предотвратить распространение могут "простые меры". В частности при симптомах стоит оставаться дома и изолироваться, можно носить маски, улучшить вентиляцию помещения "где это возможно", а также прикрывать лицо салфеткой при кашле и чихании.

Кто в зоне особого риска

Представительница ВОЗ рассказала, что некоторые люди имеют повышенный риск тяжелого течения болезни при инфекциях HMPV.

"В некоторых случаях, как и любой обычный вирус простуды, это может привести к более серьезным заболеваниям у людей, которые не имеют иммунитета или имеют очень слабую иммунную систему", - сказала она.

Кроме того, к группе риска относятся маленькие дети, в частности новорожденные, и пожилые люди.