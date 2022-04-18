Озброєні гранатометом і тротилом. У Києві затримали чоловіків, які видавали себе за ТрО

Правоохоронці в Києві затримали чоловіків, які представилися бійцями тероборони. Вони мали при собі гранатомет, тротил та інші види зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Надійшло повідомлення про конфлікт між двома громадянами, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів у землю. За вказаною адресою на вулицю Генерала Наумова, що у Святошинському районі столиці, негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група", - розповідають у поліції.

За даними правоохоронців, під час з’ясування обставин чоловіки представилися працівниками територіальної оборони Києва, однак дана інформація не підтвердилася.

"У ході першочергових слідчих дій у 43-річного киянина, який здійснив постріли, вилучили автоматичну зброю зі знищеними номерними знаками та 87 набоїв до неї. Окрім того, в іншого фігуранта, 34-річного уродженця Київської області, вилучили гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2. Згідно з висновком експерта, дана зброя відноситься до бойової, а боєприпаси придатні до використання. Порушників затримали", - інформують у поліції.

Окрім того, під час обшуків у складському приміщенні одного із фігурантів слідчі вилучили ящик тротилу, протитанкову міну без запалу та ручний протитанковий гранатомет. Усе вилучене направлено на відповідні експертизи.

Наразі розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото: в Києві затримали чоловіків, які видавали себе за ТрО (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві заарештували учасника одного із добровольчих формувань, який під виглядом військовослужбовця територіальної оборони вимагав від власника СТО надати автомобілі.

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