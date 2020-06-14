У Збройних силах назвали ім'я загиблого на Донбасі військового

Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (ОМБр). Загиблому в липні мало б виповнитися 46 років.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

За даними бригади, вчора в ході виконання бойового завдання від несумісної з життям мінно-вибухової травми загинув командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Леонід Добрянський з позивним "Старий".

До лав 30-ї бригади загиблий військовий приєднався восени 2015 року. До цього з 2014 року він воював у складі 72 ОМБр.

Під час боїв в Червонопартизанську у 2014 році "Старий" був контужений в результаті розриву ворожої міни поблизу бліндажа. Після лікування він повернувся на фронт.

Контракт Добрянського мав закінчитися у липні.

Нагадаємо, вчора в результаті ворожих обстрілів на Донбасі також постраждали двоє українських військових.

Один з військовослужбовців отримав кульове поранення поблизу Пищевика.