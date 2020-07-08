Озброєння муніципальної варти спричинить бардак, - Клименко

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що прерогатива застосування сили може бути тільки у підрозділів Нацполіції. При цьому він зазначив, що муніципальні підрозділи не можуть бути озброєні.

Про це повідомив Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мер може хотіти створення муніципального підрозділу, який буде займатися вирішенням комунальних питань, охорони приміщень, - це його право. Що стосується застосування сили, то за законом це виключно прерогатива поліції. І ми на цьому стоїмо", - зазначив Клименко.

Він також додав, що муніципальним підрозділам заборонено називатися поліцією.

"Вони можуть бути "варта" або як завгодно, але не поліцією. Поки ми чітко не будемо знати, де межа за законом між функціоналом державного органу - Нацполіції - і муніципального підрозділу, говорити про це предметно не будемо", - зазначив глава Нацполіції.

При цьому він підкреслив, що муніципальний співробітник може, наприклад, дивитися за порядком на вокзалі, а в разі порушення цього порядку - викликати правоохоронців.

Голова Нацполіції також нагадав, що фактично муніципальна охорона в Києві існує.

"А якщо почнемо їх озброювати, дамо їм функції, які притаманні виключно поліції, то буде бардак", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці червня мер Києва Віталій Кличко виступає за створення муніципальної поліції. За його словами, столиці потрібна своя поліція, "щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях зі стихійною торгівлею, паркуванням".

У березні минулого року Кличко підписав Меморандум про забезпечення правопорядку і безпеки в Києві.