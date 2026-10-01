"Они всегда с нами": спецподразделение ГУР "Артан" почтил погибших побратимов

Памяти погибших

В подразделении отметили, что погибшие воины остаются частью "Артана" и продолжают влиять на его бойцов.

"Их нет рядом, но они - всегда с нами. В наших движениях, привычках, решениях. В том, как мы работаем. И в том, ради чего возвращаемся", - говорится в сообщении спецподразделения.

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В "Артане" также напомнили, что его бойцы не готовились к войне с детства. По словам военных, они были добровольцами, поднявшимися на защиту своих домов, а затем прошли длительный путь подготовки и боевой работы.

"На длинном пути мы потеряли многих побратимов. Но каждый из них - до сих пор с нами. В наших движениях, привычках, решениях. В том, как мы работаем. В том, ради чего возвращаемся. За себя, за своих, за тех, кто отдал за свободу жизни", - отметили в подразделении.