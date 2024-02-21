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Они не настоящие поляки. Генконсул Польши во Львове осудила протесты фермеров

Фото: генконсул Польши во Львове осудила протесты фермеров на границе (kovel.media)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров на польско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дзвонкевич.

"Я больше не могу молчать. Из любви к собственной Родине. Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников", - написала Дзвонкевич.  

Также она вспомнила события Варшавского восстания. По ее словам, она думала, что только россияне, которые отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", - добавила Дзвонкевич.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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