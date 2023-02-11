"Они на смерть нас отправили". Оккупант рассказал жене о неудачном наступлении, - ГУР

Военнослужащий РФ рассказал о неудачном наступлении оккупантов и списании смертей от своих в пользу ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Жена спросила своего мужа, обвиняют ли его в неудовлетворительных результатах наступления на позиции ВСУ.

"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - посетовал россиянин.

Оккупант рассказал, что во время боя часть его подразделения сбежала с позиций, а дальше их накрыла украинская ракета. В результате были ликвидированы и ранены несколько россиян.

"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - рассказал оккупант.