Они пугают и удивляют. Какие украинские фамилии связаны с мистикой: ваша есть в списке?

Некоторые украинские фамилии скрывают больше, чем упоминание о профессии или чертах характера. Они ведут нас к представлениям предков о людях, способных видеть будущее, разговаривать с духами и использовать магические силы.
Какие фамилии скрывают в себе намеки на сверхъестественное, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.
В древности такие фамилии не были выдумкой - их давали тем, кто, по мнению общины, обладал особым даром.
В частности:
Нечай, Нечипор - могли означать появление человека "неожиданно" или "не вовремя", что трактовалось как мистическое явление.
Чорт, Чортик, Чортенко - прозвища с "чертовским" подтекстом часто давали лицам с острым характером или необычной внешностью.
Босовий, Бісик, Бісенко - родственные с предыдущими, несли в себе представление о связи с нечистыми силами.
В традиционном обществе особенно уважали людей, которые могли "видеть дальше", - провидцев. Их считали посредниками между обычным и сверхъестественным миром. Поэтому до сих пор встречаются в Украине такие фамилии, как:
Пророк - 441 носитель
Віщак - 328 человек
Віщун - 59 человек
Віщенко - 15 человек
Віщанський - 28 человек
Бачинський - 2149 человек
Для наших предков Луна была символом загадочности и магии. Неудивительно, что образовались и фамилии, связанные с ней:
В общем, более 4000 украинцев носят эти родовые имена.
Уникальные фамилии Шаман и Шаманенко принадлежали людям, которых считали способными лечить словами и травами, а также вступать в контакт с духами. В современной Украине носителей таких фамилий зафиксировано более 170 человек.
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