Они пугают и удивляют. Какие украинские фамилии связаны с мистикой: ваша есть в списке?

Фамилии с намеком на потусторонний мир

В древности такие фамилии не были выдумкой - их давали тем, кто, по мнению общины, обладал особым даром.

В частности:

Нечай, Нечипор - могли означать появление человека "неожиданно" или "не вовремя", что трактовалось как мистическое явление.

Чорт, Чортик, Чортенко - прозвища с "чертовским" подтекстом часто давали лицам с острым характером или необычной внешностью.

Босовий, Бісик, Бісенко - родственные с предыдущими, несли в себе представление о связи с нечистыми силами.

Фамилии ясновидящих

В традиционном обществе особенно уважали людей, которые могли "видеть дальше", - провидцев. Их считали посредниками между обычным и сверхъестественным миром. Поэтому до сих пор встречаются в Украине такие фамилии, как:

Пророк - 441 носитель

Віщак - 328 человек

Віщун - 59 человек

Віщенко - 15 человек

Віщанський - 28 человек

Бачинський - 2149 человек

Фамилии, связанные с магией Луны

Для наших предков Луна была символом загадочности и магии. Неудивительно, что образовались и фамилии, связанные с ней:

Місяць

Міськів

Місюра

В общем, более 4000 украинцев носят эти родовые имена.

Шаманы среди нас

Уникальные фамилии Шаман и Шаманенко принадлежали людям, которых считали способными лечить словами и травами, а также вступать в контакт с духами. В современной Украине носителей таких фамилий зафиксировано более 170 человек.