Зеленский об угрозе из Беларуси: с этого направления успеха у них не будет

По словам Зеленского, он уверен, что большинство населения Беларуси не хотят воевать с украинцами и потому не будут нападать.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", – сказал он.

Президент заявил, что основной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам. Он также обратился к партнерам с напоминанием, что Украине необходимо вооружение.

"Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, если он (наступление - ред.) и будет гипотетически", - подчеркнул Зеленский.