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Зеленский об угрозе из Беларуси: с этого направления успеха у них не будет

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Граждане Беларуси действительно не хотят нападать на украинцев. Однако если это действительно случится - Украина будет бороться.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

По словам Зеленского, он уверен, что большинство населения Беларуси не хотят воевать с украинцами и потому не будут нападать.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", – сказал он.

Президент заявил, что основной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам. Он также обратился к партнерам с напоминанием, что Украине необходимо вооружение.

"Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, если он (наступление - ред.) и будет гипотетически", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российское военное командование перебрасывает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы .

Добавим, что, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Наева, ситуация на границе с Беларусью не указывает на угрозу наземных действий врага против Украины. Количество белорусских военных вдоль рубежей остается неизменным.

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