Они были первыми: авто, на которых впервые появились важные опции

Кому-то будет трудно в это поверить, но наш "горбатый" "Запорожец" был одной из первых компактных машин в мире, имевшей отопитель салона в базовой комплектации, без доплаты. Оказывается, многие из обязательных ныне автомобильных удобств совсем недавно были доступны только избранным.

Автомобилисты со стажем часто с грустью вздыхают: мол, машины теперь не те – слабые, хрупкие, недолговечные, да и вообще – одноразовые. Во многом они правы, но… Обратите внимание – при том, что ценовая доступность (с учетом инфляции) автомобилей из поколения в поколение остается на одном уровне, они становятся все богаче оснащены. И сегодня даже бюджетные модели низших классов имеют функционал, ранее реальный разве что для владельцев суперкаров и пассажиров роскошных лимузинов. Наверное, приближение к "одноразовости" и является платой за больший комфорт при пользовании автомобилем.

И вот чтобы вы больше ценили достижение нынешнего автопрома и усилия технологов по снижению себестоимости, предлагаем вам увидеть модели, на которых впервые появились обязательные сегодня удобства.

Сразу оговорим, что в нашей статье будем считать первыми авто, на которых та или иная опция появилась в ее настоящем виде и в массовом порядке. То есть опытные образцы и тюнинговые комплекты в этот раз во внимание не принимаем.

Электростартер. Сadillac Model 30, 1912 г.

Потребность каждый раз при запуске мотора проворачивать двигатель огромной ручкой под названием "кривой стартер" воспитала не одно поколение виртуозов руля - которые умели трогаться, не заглохнув, в самых сложных условиях. И пока водители совершенствовались в ловкости трогания, инженеры бились над проблемой компактного стартового электромоторчика и его соединением с запускаемым бензиновым двигателем.

Команда под руководством американского инженера Чарльза Кеттеринга создала такое устройство по заказу премиального заокеанского бренда Сadillac. Первой моделью, получившей столь суперполезное оборудование, стал Сadillac Model 30. Да, еще с два-три десятка лет стартер включался не ключиком и не кнопкой, как теперь, а отдельной педалью под торпедо. Но все равно это было огромным шагом вперед по сравнению с сомнительным удовольствием каждый раз проворачивать железным "коловоротом" тугой двигатель.

Стеклоочистители. Cadillac V8 Town Sedan, 1922 г.

А вот над конструкцией стеклоочистителей похоже, никто особо не бился: производители их особо не ждали, потому как с тех пор, как их изобрели, прошло два десятка лет до первого серийного применения. Американка Мэри Андерсон, увидев однажды, как страдает водитель трамвая во время мокрого снегопада, разработала схему "дворника", принцип которого дожил до наших дней. Инженеры знают, что самая большая проблема стеклоочистителя – обеспечить плотное прилегание щетки к стеклу, а привод поводка это уже дело техники.

Так вот госпожа Андерсон (возможно, сама того не понимая) разработала самое главное. Именно то, что нужно: похоже на нынешние резиновое лезвие, которое прижималось к стеклу пружиной на поводке. В 1903 г. идею она запатентовала, но покупать право на выпуск никто не захотел: у производителей авто тогда были другие проблемы. Действие патента закончилось в 1920 году, но только в 1922 году компания Cadillac начала устанавливать "дворники" подобной конструкции на все свои автомобили как стандартное оборудование.

Отопитель. Nash Ambassador Six, 1938 г.

Способов обогреть небольшой в целом салон авто было множество, особенно на первом этапе автомобилизации: от каретных вариантов типа жаровни с углем и разогретых камней вплоть до паровых котлов, пристроенных на выпускном коллекторе. Но, наконец, вырисовался современный вариант: маленький радиатор, включенный в систему охлаждения двигателя, через который направляют поток воздуха с улицы. Первым автомобилем, где такая система была стационарно встроена в кузов, стал американский Nash – точнее, все его модели образца 1938 года.

Конструкция и органы управления были такими как на автомобилях, которыми мы с вами пользовались еще на рубеже веков: ручка регулятора оборотов вентилятора, ручка крана радиатора плюс ручка смешивания потоков холодного и теплого воздуха. В принципе, то же самое и сегодня, только вместо водителя ручки крутят сервоприводы климат-контроля.

Коробка-автомат. Oldsmobile Series 60, 1939 г.

Наверное, ни один агрегат автомобиля не видел столько проб и вариантов, как автоматическая коробка передач (эксперименты, как видим, продолжаются до сих пор). На этом фоне классической можно считать АКП, которая дольше всего задержалась на конвейере и имеет планетарный механизм на несколько ступеней и к нему – гидромуфту (гидротрансформатор).

Впервые такая трансмиссия под фирменным именем Hydra-Matic появилась на Oldsmobile Series 60 1940 модельного года, а впоследствии и на других серийных моделях General Motors: Cadillac и Pontiac. Автоматическое гидравлическое управление учитывало такие факторы как скорость движения и положения акселератора. За исключением электронного управления, остальные компоненты неизменны и сегодня. Да и вообще, именно этот тип коробок сегодня особенно уважается опытными автомобилистами за адекватность переключений и безотказность. И именно он, а не новомодные CVT и DSG, используется сейчас на уважаемых авто премиального класса.

Кондиционер. Nash Rambler, 1954г.

Попытки автопроизводителей комплектовать машины кондиционером на конвейере начались еще в довоенный период: первой моделью был американский Packard 1939 года. Но система имела кучу недостатков: невысокая эффективность, неудобство в использовании, занятые оборудованием полбагажника. Да и цена была слишком высокой даже для состоятельных американцев: до трети от цены нового бюджетного авто. Поэтому "Паккарды" с кондишеном продавались плохо, так же как и предложенные год спустя Cadillac и Chrysler. Вторая попытка серийного выпуска машин с кондиционерами развернулась в 1950-е, но это тоже был своего рода тюнинг – системы монтировались в багажнике и были отдельными от системы вентиляции и отопления.

И только в 1954 г. появились автомобили Rambler корпорации Nash с кондиционером в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Система была интегрирована в общую климатическую установку вместе с вентиляцией и отоплением и легко управлялась. Причем все компоненты прятались под капотом, а холодный воздух поступал в салон через те же дефлекторы, что и теплый из отопителя. Цена была меньше – "всего" четверть цены, например, самой дешевой на то время модели Ford. С этого времени охладители воздуха обросли датчиками и автоматикой, но принципиально ничего не изменилось до наших дней.

Если коротко

Как видим, автомобили трансформируются не только согласно прихотям маркетинга, но и в зависимости от развития технологий. Благодаря которым нам становятся доступны еще вчера невиданные блага комфорта. Хотя не будет лишним напомнить об одном "но": каждое усовершенствование влечет за собой удорожание содержания. И об этом стоит помнить, когда мы выбираем машину в "жирной" комплектации, особенно – неновую и с немалым пробегом.