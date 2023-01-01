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"Они боятся". Зеленский отреагировал на ночную атаку дронами РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 января, Вооруженными силами Украины за ночь были сбиты 45 российских "Шахедов". Эта ночная атака свидетельствует о том, что россияне боятся и остались такими же "жалкими террористами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбиты в первую ночь года", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил воздушные силы Украины, в том числе летчиков и зенитчиков которые сбили 33 "Шахеда", а также противовоздушную оборону Сухопутных войск, на счету которых этой ночью еще 12 сбитых иранских дронов.

"Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни - это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом", - добавил президент.

Напомним, сегодня ночью по всей территории Украины раздалась воздушная тревога, после чего в Киеве раздались взрывы.

К тому же вчера впервые российские войска применили для ударов по Украине ракетоносители в Каспийском море.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины