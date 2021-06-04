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На Волинській митниці виявили корупційну схему: у начальника посту знайшли 700 тис. доларів

Автор: Андрій Василюк

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис. доларів США.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі встановили, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

"Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704,3 тис. доларів США.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області викрила і блокувала діяльність злочинної групи, яка незаконно постачала великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації. Її учасники хотіли вивезти до РФ товари на понад $100 тисяч.

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