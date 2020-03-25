У Волинській області заразилась коронавірусом 7-річна дитина

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Волинській області зафіксований перший випадок зараження Covid-19

У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції, захворіла 7-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на прес-службу Волинської ОДА.

Як зазначається, 23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію.

"24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, сьогодні помер житель Тернопільської області. Згідно з останніми офіційними даними, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Додамо, в Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом.