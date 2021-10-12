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У Волинській області спалах коронавірусу у 16 закладах освіти

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Волинь, Вівторок 12 жовтня 2021 15:45
У Волинській області спалах коронавірусу у 16 закладах освіти Фото: у Волинській області спалахи коронавірусу у 16 закладах освіти (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У 16 волинських закладах освіти виявили 16 активних спалахів коронавірусу. Йдеться, зокрема, про школи та дитсадки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головної санітарної лікарки області Наталії Янко.

У Луцькому районі - 5 спалахів COVID-19. Інфікування виявили в обласному будинку дитини, Ківерцівському медколеджі, Княгининівському ліцеї, а також в дитсадках №3 і №19 у Луцьку.

П'ять осередків захворюваності підтвердили у Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та у ліцеї №2, що у Камені-Каширському.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів.

У Ковельському районі виявили осередки захворюваності в школі та дитсадку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

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