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В Волынской области вспышка коронавируса в 16 учебных заведениях

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Волынь, Вторник 12 октября 2021 15:45
В Волынской области вспышка коронавируса в 16 учебных заведениях Фото: в Волынской области вспышки коронавируса в 16 учебных заведениях (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В 16 волынских учебных заведениях обнаружили 16 активных вспышек коронавируса. Речь идет, в частности, о школах и детсадах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача области Натальи Янко.

В Луцком районе - 5 вспышек COVID-19. Инфицирования обнаружили в областном доме ребенка, Киверцовском медколледже, лицее, а также в детсадах №3 и №19 в Луцке.

Пять вспышек заболеваемости подтвердили в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полицы, Черче и в лицее №2, что в Камне-Каширском.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детсаду в Нововолынске, а также в лицее Нововолынска и Иваничей.

В Ковельском районе обнаружили очаги заболеваемости в школе и детском саду Турийская, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.

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