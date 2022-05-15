У Волинській області працюватимуть піротехніки. Знешкоджуватимуть боєприпаси

У Луцькому районі Волинської області сьогодні працюватимуть піротехніки. Знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинь".
Неподалік від села Березолуки піротехніки знешкодять боєприпаси часів Другої світової війни.
Знешкодження відбудеться на спеціальному майданчику у період з 16:00 по 17:00.
Рятувальники закликають місцевих зберігати спокій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 14 травня, на узбережжя Одеси винесло ворожу міну. Сапери планують підірвати її сьогодні.
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