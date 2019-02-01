У Волинській обл. рятувальники знайшли на кризі тіло дитини

Вдалось встановити, що це учень 1-го класу

В Волынской области сегодня, 1 февраля, на льдине, которая плыла по реке Стыр в г. Рожище спасатели нашли тело ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, спасатели спустили на воду реки лодку и примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка.

По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время.

"Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранителями.

Ранее РБК-Украина писало, что с целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого своих детей.

Также сообщалось, что 25 января, в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог попали под снежную лавину в результате чего один из них погиб.