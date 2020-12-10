Волинська облрада просить Зеленського змінити главу ОДА

У четвер, 10 грудня, депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку. Голова облради Григорій Недопад направить це рішення президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє "ВолиньPost".

На позачерговій сесії восьмого скликання депутати хотіли заслухати звіт голови ОДА про виконання бюджету 2020, однак Погуляйко не прийшов.

Висловити недовіру голові запропонував депутат фракції "За майбутнє" Володимир Бондар. Його ініціативу підтримали 51 депутат.

Депутати облради вважають, що в обов'язки голови ОДА входить щорічний звіт перед депутатами. За їх словами, Волинь втратила в темпах розвитку з того часу, як її очолює Погуляйко.

За висловлення недовіри голові ОДА проголосували 49 депутатів, проти - 4, утримались - 4. Облрада затвердила протокол лічильної комісії своїм голосуванням і прийняв рішення про висловлення недовіри Погуляйку.

У свою чергу, на сторінці Волинської ОДА у Facebook з'явилася заява Погуляйка.

За його словами, на сесію його не запросили, а про неможливість звітувати про бюджет до кінця фінансового року він інформував раніше.

"Я обов'язково відзвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня - лютого 2021 року. Зокрема, тільки після виконання бюджету 2020 року і його затвердження Міністерством фінансів України", - заявив він.

Нагадаємо, Юрія Погуляйка призначили головою Волинської ОДА у листопаді минулого року. Його призначення затвердив Кабінет міністрів на виїзному засіданні в Маріуполі.

Крім того, раніше в Офісі президента прийняли рішення запустити масові ротації голів ОДА. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей".