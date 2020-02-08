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На Волині викрили розкрадання понад 6 млн гривень при будівництві казарм ЗСУ

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ДБР перевіряє причетність до розкрадання військовослужбовців ЗСУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило директора одного з підприємств Волинської області на розкраданнях 6,2 млн гривень бюджетних коштів при будівництві казарм Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Як зазначили в Бюро, директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.

"Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів при зведенні трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ВСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводилися з порушенням проектної документації, зокрема, замість щебеню фактично використовувалися шлакові відходи, зменшувалася товщина фундаменту і стяжок, не відбувалася належна гідроізоляція конструкцій", - повідомили в ГБР.

Директору підприємства повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

На даний момент перевіряється причетність військовослужбовців до розтрати бюджетних коштів.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури.

Також РБК-Україна писало, що Офіс Генпрокурора звинувачує учасників злочинної організації на чолі росіянина заподіянні понад 10 млн гривень збитків.

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