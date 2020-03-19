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У "Слузі народу" готують законопроект про закриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

Новини » Енергетика     19.03.2020 - 14:32
У "Слузі народу" готують законопроект про закриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект буде поданий найближчим часом

Член комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк пропонує ввести повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Про це нардеп повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, законопроект буде поданий найближчим часом.

"Кабмін прийняв розумне рішення про введення 65% мита на імпорт російського вугілля та електроенергії. Але таке рішення треба було приймати ще раніше. Ми повинні захищати свої ринки, як це роблять всі країни сьогодні, а не купувати електроенергію в Росії чи Білорусі. У нас є атомні та теплові станції, і ми повинні забезпечувати робочі місця і роботу українським громадянам, а не росіянам і білорусам", - заявив Нагорняк.

Нардеп також додав, що мито Кабміну не поширюється на Білорусь, яка виступає транзитером російської електроенергії, тому питання зупинки імпорту має бути вирішене на законодавчому рівні.

Нагадаємо, Кабмін з 1 квітня 2020 року ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та вугілля, крім антрациту і коксу.

З критикою цього рішення виступив Андрій Герус, глава парламентського комітету з ПЕК, який був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії в жовтні 2019 році.

Зростання російського імпорту призвела до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

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