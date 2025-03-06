Volvo представил флагманский электромобиль ES90

Компания Volvo представила флагманский электрический седан под названием ES90. Внешне шведский электромобиль напоминает обычный пятидверный лифтбек, при этом клиренс у него составляет 203 миллиметра. В Volvo заявили, что ES90 открывает совершенно новый класс автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volvo.

Новый ES90 получил лучший среди всех электромобилей марки коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,25. Есть у него и два багажных отсека - на внушительные 733 литра сзади и еще на 22 литра спереди. Новая 800-вольтовая архитектура позволяет зарядить батарею электромобиля с 10 до 80 процентов за 20 минут, а за 10 минут увеличить запас хода на 300 километров.

В список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, мультимедийная система с планшетом диагональю 14,5 дюйма, аудиосистема Bowers&Wilkins с 25 динамиками, а также комплекс помощников вождения, использующий данные пяти радаров, семи камер и 12 ультразвуковых сенсоров.

ES90 дебютировал в трех модификациях. Самая доступная из них оснащается одним 333-сильным электромотором и батареей емкостью 92 кВт*ч, такой электромобиль проезжает на одной зарядке 645 километров.

В "средней" версии электромоторов уже два, суммарно они развивают 449 сил и 670 Нм. Батарея имеет емкость в 106 кВт*ч, которых хватит на 700 километров в комбинированном цикле и до 910 - в городском. Наконец, двухмоторная версия ES90 Twin Motor Performance выдает 680 сил. Но батарея и паспортный запас хода у него такие же, как у среднего ES90 Twin Motor.

В Volvo утверждают, что ES90 оказался рекордсменом среди других "зеленых" моделей марки по вычислительной мощности. За управление процессами отвечает модуль из двух чипов Nvidia Drive AGX Orin, каждый из которых способен проводить 508 триллионов операций в секунду.

Прием заказов на Volvo ES90 уже открыт в Австрии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Британии. На другие рынки новинка выйдет в конце этого года.