Volvo представила обновленный седан S90: подробности

Шведский автопроизводитель официально представил флагманский седан Volvo S90. В этом году ему исполняется десять лет и пять лет назад он уже пережил легкий плановый рестайлинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, у седана появились новые зауженные фары, другой передний бампер и решетка радиатора с диагональным рисунком. Такое оформление становится общим для рестайлинговых моделей Volvo. Но еще седану изменили железо: появились новые передние крылья и капот. Сзади фонари стали компактнее, площадка для номера переехала с бампера на крышку багажника.

Главное изменение в салоне - современная медиасистема, которая постепенно появляется на всех моделях Volvo. Диагональ экрана увеличена с 9,0 до 11,2 дюйма, поэтому его корпус теперь возвышается над передней панелью. Сама система имеет новый интерфейс, набор Google-приложений и возможность обновления "по воздуху".

Также изменены дефлекторы вентиляции, оформление передней панели и центрального тоннеля, хотя на функциональности это не сказалось. Заявлены более дорогие отделочные материалы и усиленная шумоизоляция. Повышению комфорта должна способствовать адаптивная подвеска, которая перешла из списка опций в базовое оснащение.

Но важно, что ни в Европе, ни в Северной Америке обновленные седаны не появятся. Продажи модели S90 там будут свернуты в ближайшие месяцы, а ее место займет показанный недавно электрический седан Volvo ES90. Основным рынком для S90 станет Китай.

Базовый переднеприводный Volvo S90 B5 - это "мягкий" гибрид с турбомотором 2.0 (250 л.с.) и восьмиступенчатым "автоматом". А топ-версия Volvo S90 T8 - это плагин-гибрид с полным приводом: двигатель 2.0 (310 л.с.) с комбинированным наддувом приводит передние колеса через тот же "автомат", а на задней оси установлен отдельный электромотор на 145 л.с. Суммарная мощность системы - 455 л.с., заряда батареи хватит на 80 км пробега в электрическом режиме. Продажи обновленных седанов в Китае начнутся летом.