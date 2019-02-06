Volvo відкликала майже 170 тис. автомобілів по всьому світу

Відгук торкнеться моделі XC60 2018-2019 років

Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 167 тыс. автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности электропривода двери багажника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, механизм, который приводит дверь в движение, может отказать в холодную погоду. Производитель допускает, что это может привести к травмам.

Отзыв затронет модель XC60 2018-2019 годов. Для владельцев автомобилей все работы будут проведены бесплатно.

22 января Volvo сообщил об отзыве более 200 тыс. машин из-за трещин в бензопроводе. На российском рынке отзыв затронул более 2 тыс. автомобилей.

Ранее РБК-Украина писало, что автопроизводитель Volvo отозвал в Швеции 37 тысяч автомобилей после обнаружения дефектов в бензопроводе.

В 2016 году шведский автопроизводитель Volvo отозвал 50 тысяч автомобилей на 40 рынках из-за дефекта, который может привести к недолгому выключению двигателя.