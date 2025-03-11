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Уолтц о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии: "Продвигаемся"

Фото: Майкл Уолтц, советник главы Белого по вопросам национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Майкл Уолтц, комментируя встречу американской и украинской делегации в Саудовской Аравии, заявил о "продвижении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время перерыва в переговорах, в ответ на вопрос CNN о том, как проходит встреча делегаций, Уолтц ответил: "продвигаемся".

Отмечается, что переговоры между делегациями продолжаются уже четвертый час.
 

Перед этим, как добавляет CNN, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча началась "очень конструктивно".

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций Украины и США. Во время переговоров ожидается поднятие вопроса поддержки Вашингтона, а также обмена разведывательными данными между странами. Как отмечал ранее глава Белого дома Дональд Трамп, он надеется на положительные результаты переговоров делегаций.

Стоит добавить, что встреча стартовали в 11:00 по киевскому времени.

Украинскую сторону представляют:

  • руководитель Министерства иностранных дел Андрей Сибига,
  • глава Офиса президента Андрей Ермак,
  • министр обороны Украины Рустем Умеров.

Американскую:

  • государственный секретарь США Марко Рубио;
  • советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия