Волонтери "Метінвест зібрали понад 35 тонн гуманітарної допомоги

"Для нас надання гуманітарної допомоги - це справа системна. Фонд Ріната Ахметова уже понад 16 років надає допомогу, її отримали понад 8 мільйонів людей, з них 3,5 - на Донбасі. ДТЕК, "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова від початку війни надали понад 600 мільйонів гривень - у першу чергу у вигляді продуктових та медичних наборів. Продуктових наборів закуплено та передано вже понад 200 тисяч, а медицина - 500 тисяч одиниць, з них 40 тис. - це спецмедицина, набори, які використовуються для надання екстреної допомоги", - розповів він.

Зараз ці медичні набори передані на Запоріжжя, де знаходиться великий розподільчий центр. А звідти допомога надається першочергово тим, хто її потребує - вимушеним переселенцям з Маріуполя та інших міст України, які постраждали від війни, підкреслив Ліппа.

"Крім Запоріжжя, розподільчі центри є також у Павлограді, Кривому Розі та Камянському. Також у нас дуже системно працює волонтерська допомога: загалом по групі вже понад 35 тонн допомоги зібрано. Вся ця робота систематизована і організована на високому рівні, тож ми готові надавати допомогу всім, кому потрібно - кошти і засоби для цього є”, - наголосив він.

Ліппа також повідомив, що наразі група "Метінвест" облаштувала у містах присутності уже понад 6000 місць для проживання переселенців - у гуртожитках, профілакторіях, дитячих таборах.

"Вся соціальна інфраструктура, яка раніше використовувалася для відпочинку, зараз переобладнана для прийому людей. І це історія, яка працює зараз по всій Україні", - резюмував він.

Як відомо, компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Проходитиме закупівля у декілька етапів: перші 3 тисячі "броників" та 500 аптечок вже доставлені в українські міста.