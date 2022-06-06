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Волонтери 6 червня скасували евакуацію в Харківській області через загрозу провокацій

Фото: волонтери 6 червня скасували евакуацію в Харківській області через загрозу провокацій (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Артур Родивилов

Волонтери організації" допомагаємо виїхати " скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області. Вона повинна була відбутися в понеділок, 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Суспільне".

За словами волонтерів існує загроза провокацій.

"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться в повідомленні.

Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня. Виїхати з окупації змогли понад 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 30 травня з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. В понеділок російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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