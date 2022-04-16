RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У волонтерський центр в Дніпрі привезли кілька машин гуманітарного вантажу, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

З перших днів російського вторгнення штаби "Європейської солідарності" розгорнули волонтерські центри по всій країні. Один з найбільших хабів, який надає гуманітарну допомогу біженцям з гарячих точок, працює у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка у Facebook.

За його словами, сьогодні з Києва сюди доправили кілька вантажівок із найнеобхіднішим - продуктовими наборами, засобами гігієни.

”Сьогодні 51-й день війни. Колись нам давали три дні. Сьогодні пройшло 17 по 3 - і Україна стоїть. Сьогодні ми у Дніпрі. І тут так само, як в офісах "Європейської солідарності" по всій країні, зараз волонтерський центр. Зараз тут перебуває більше трьох сотень людей - з Северодонецька і Лисичанська, Рубіжного і Краматорська, Слов‘янська. Діти, жінки - всі потребують допомоги", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також переконаний, що російські злочинці понесуть покарання за вбивства і знущання над українським народом.

"Вони вбивають не тих, хто представляє військову загрозу. Вони вбивають тому, що ми є українці. Це є геноцид. Вчора ми про це заявили. Ми не спустимо це нікому. Ми єдині - і ми переможемо", - додав політик.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоГуманітарна допомогаДніпро