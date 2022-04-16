У волонтерський центр в Дніпрі привезли кілька машин гуманітарного вантажу, - Порошенко

За його словами, сьогодні з Києва сюди доправили кілька вантажівок із найнеобхіднішим - продуктовими наборами, засобами гігієни.

”Сьогодні 51-й день війни. Колись нам давали три дні. Сьогодні пройшло 17 по 3 - і Україна стоїть. Сьогодні ми у Дніпрі. І тут так само, як в офісах "Європейської солідарності" по всій країні, зараз волонтерський центр. Зараз тут перебуває більше трьох сотень людей - з Северодонецька і Лисичанська, Рубіжного і Краматорська, Слов‘янська. Діти, жінки - всі потребують допомоги", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також переконаний, що російські злочинці понесуть покарання за вбивства і знущання над українським народом.

"Вони вбивають не тих, хто представляє військову загрозу. Вони вбивають тому, що ми є українці. Це є геноцид. Вчора ми про це заявили. Ми не спустимо це нікому. Ми єдині - і ми переможемо", - додав політик.