ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам индивидуальные наборы для обогрева, - Палатный

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 20:22
Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам индивидуальные наборы для обогрева, - Палатный Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках проекта "Тепло на фронт" снабдил бойцов батальона "Свобода" индивидуальными наборами для обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Украинская команда" продолжает снабжать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них - несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения", - сообщил руководитель штаба Артур Палатный.

Он также отметил, что благодаря украинцам, принявшим участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа