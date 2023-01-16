Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам индивидуальные наборы для обогрева, - Палатный
Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках проекта "Тепло на фронт" снабдил бойцов батальона "Свобода" индивидуальными наборами для обогрева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.
"Украинская команда" продолжает снабжать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них - несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения", - сообщил руководитель штаба Артур Палатный.
Он также отметил, что благодаря украинцам, принявшим участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.
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