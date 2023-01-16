Волонтери "Української команди" передали бійцям індивідуальні набори для обігріву, - Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" в рамках проекту "Тепло на фронт" забезпечив бійців батальйону "Свобода" індивідуальними наборами для обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу в Facebook .

"Українська команда" продовжує забезпечувати теплом наших захисників. Сьогодні ми передаємо індивідуальні набори для обігріву бійцям батальйону "Свобода". У кожному з них - декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження", - повідомив керівник штабу Артур Палатний.

Він також зазначив, що завдяки українцям, які взяли участь у зборі коштів, "Українська команда" вже сформувала хотпаки для 22 тисяч бійців на передовій.