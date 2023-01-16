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Волонтери "Української команди" передали бійцям індивідуальні набори для обігріву, - Палатний

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 20:22
Волонтери "Української команди" передали бійцям індивідуальні набори для обігріву, - Палатний Фото: Артур Палатний (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтерський штаб "Українська команда" в рамках проекту "Тепло на фронт" забезпечив бійців батальйону "Свобода" індивідуальними наборами для обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу в Facebook.

"Українська команда" продовжує забезпечувати теплом наших захисників. Сьогодні ми передаємо індивідуальні набори для обігріву бійцям батальйону "Свобода". У кожному з них - декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження", - повідомив керівник штабу Артур Палатний.

Він також зазначив, що завдяки українцям, які взяли участь у зборі коштів, "Українська команда" вже сформувала хотпаки для 22 тисяч бійців на передовій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Інституті вивчення війни оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та відкритий вступ Білорусі конфлікт.

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