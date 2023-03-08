Волонтеры в Чехии собрали средства на 15 комплексов ПВО для Украины

Чешская инициатива "Подарок для Путина" объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборник. К концу месяца они прибудут в Украину", - говорилось в заявлении.

Мобильный комплекс Victor

Мобильный зенитный комплекс Viktor основан на модели пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и сзади грузовым отсеком. На машину монтируют спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля - 300 снаряженных боеприпасов и 300 дополнительных в запасе.

Конструкторы планируют, что они могут быть особенно полезны в борьбе с иранскими беспилотниками, которые используют в войне Россия.