Волонтеры в Чехии собрали средства на 15 комплексов ПВО для Украины

Волонтеры в Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешскую инициативу Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") в Twitter.
Чешская инициатива "Подарок для Путина" объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.
"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборник. К концу месяца они прибудут в Украину", - говорилось в заявлении.
Мобильный комплекс Victor
Мобильный зенитный комплекс Viktor основан на модели пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и сзади грузовым отсеком. На машину монтируют спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля - 300 снаряженных боеприпасов и 300 дополнительных в запасе.
Конструкторы планируют, что они могут быть особенно полезны в борьбе с иранскими беспилотниками, которые используют в войне Россия.
Напомним, сегодня Чехия после Германии подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2.
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