Владимир Кличко рассказал, как удается возвращать украинских детей из РФ

"Из сотен тысяч украденных детей мы вернули в Украину только 553 ребенка. Есть наши ресурсы, есть наши каналы, по которым мы возвращаем детей. Не буду сейчас на этом акцентировать, но это средства, деньги. Это очень сложно. Россияне больше не отдают наших детей из фильтрационных лагерей, не позволяют идентифицировать детей. Потому что они боятся ответственности, боятся, что такие дети есть вообще. Потому что это криминал. Международный уголовный суд уже сделал свое заключение о президенте путине, объявив его в розыск. Поэтому россияне прячут информацию о детях, поскольку понимают последствия", – рассказал Владимир Кличко.

Он рассказал, что есть разные пути, которыми возвращают детей. Частично помогают иностранные представители и страны, выступающие посредниками. Однако легче всего возвращать детей было через фильтрационные лагеря.

"Есть так называемые "фильтрационные лагеря", где дети остаются от месяца до трех, пока будут переданы «для адаптации» в российскую глубинку. Пока они находятся в этих лагерях, у нас есть возможность их идентифицировать. Через агентов, а также через родственников – матерей, тетей, бабушек. Эти дети, которые возвращаются в Украину, в свои семьи, являются свидетелями уголовного преступления. Они рассказывают, что с ними произошло и как происходило похищение", - отметил Кличко.

Владимир Кличко также объяснил, как российская пропаганда лжет и использует украинских детей.

"Есть случаи, когда родители отдавали своих детей оккупантам, чтобы защитить их жизнь, чтобы они не были атакованы, потому что оказались уже на линии фронта. Мысли были защитить, сохранить их жизнь. А что делает русская пропаганда? Отправляет «для адаптации» в русскую глубинку, чтобы они не знали своего имени, откуда они, кто они и никогда не увидели свою семью. Проходит время, и они рассказывают детям, что родители не хотели вас, потому отдали. Промывают мозги. Когда им уже исполнилось 18 лет, они прошли военную подготовку, дают оружие. И, к сожалению, есть случаи, когда из-за этой пропагандистской войны одна семья воюет по разные стороны фронта. Это ужасно. Это разрушение нации и геноцид, но в такой современной форме", - подчеркнул брат мэра Киева.

Как сообщалось, Фонд братьев Кличко с начала полномасштабной российской агрессии оказывает помощь детям, пострадавшим от войны.