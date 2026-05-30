Владельцы рынка. Как сформировались крупнейшие АЗС Украины и кто в лидерах

После падения империи "Привата" топливный рынок Украины фактически переформатировался: крупнейшими игроками стали государственная "Укрнафта" и частная UPG, которые активно поглощают и ребрендят бывшие АЗС Коломойского. Сети АЗС конкурируют не только ценами на топливо, но и сервисом и едой - от минихотдогов и бургеров до борща от Клопотенко и гранатового вина.

РБК-Украина рассказывает, как изменился топливный рынок после падения империи Игоря Коломойского, кто контролирует крупнейшие сети АЗС и почему украинские заправки все больше уделяют внимание блюдам.

"Укрнафта" стала крупнейшей сетью АЗС

Крупнейшей сетью автозаправок в Украине стала государственная "Укрнафта". После национализации активов группы "Приват" компания перешла под полный контроль государства и начала активно расширять свое присутствие на рынке.

В течение 2024-2026 годов "Укрнафта" получила в управление сеть Glusco, которая ранее была связана с Виктором Медведчуком, а также приобрела сеть АЗС Shell в Украине.

Кроме этого, компания постепенно интегрирует сеть U.Go, которая принадлежит "Укргаздобыче". В результате количество станций "Укрнафты" выросло почти до 700 АЗС.

Падение "Привата" и перераспределение рынка

До полномасштабного вторжения группа "Приват" контролировала около 1 500 заправок и была крупнейшим топливным ритейлером страны.

После потери контроля над "Укрнафтой" и Кременчугским НПЗ компания фактически осталась без собственного ресурса топлива. В начале 2025 года сети ANP и "Авиас" окончательно остановили работу.

Это создало проблемы для компаний и госучреждений, которые заранее закупили топливные талоны и карточки и не смогли использовать оплаченное топливо.

Аналитики рынка объясняют крах "Привата" тем, что группа не смогла быстро перестроить импорт и логистику после потери собственного сырья и его переработки.

UPG: новый частный гигант

Крупнейшим бенефициаром падения "Привата" стала компания "Укрпалетсистемс" Владимира Петренко, которая работает под брендом UPG. Компания начала активно арендовать и выкупать бывшие АЗС "Привата", а Антимонопольный комитет уже согласовал передачу ей более 570 объектов.

За неполный год сеть UPG выросла более чем в шесть раз и сейчас насчитывает более 650 заправок в 21 регионе Украины.

Компания постепенно проводит ребрендинг новых станций и делает ставку на обновление сервиса и современный формат АЗС.

OKKO, WOG и другие крупные игроки

Среди крупнейших частных сетей позиции сохраняют OKKO и WOG.

OKKO принадлежит бизнесмену Виталию Антонову, который параллельно развивает аграрный бизнес, инвестирует в ветроэнергетику и строит крупный горнолыжный курорт GORO Mountain Resort на западе Украины.

Сеть WOG после смерти соучредителя Игоря Еремеева и длительных корпоративных конфликтов изменила структуру собственности. По словам руководства компании, сейчас акционерами сети являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив.

Заметными игроками также остаются "БРСМ-Нафта", AMIC и Parallel. Сеть AMIC в свое время купила украинские АЗС российского "Лукойла", а Parallel ранее принадлежала структурам Рината Ахметова.

Премиум и дискаунтеры: как поделился рынок

Украинский топливный рынок годами делится на премиум-сегмент, средний класс и дискаунтеры. К премиум-сегменту эксперты относят SOCAR, OKKO и WOG. Такие сети делают ставку на сервис, контроль качества топлива и дополнительные услуги.

В среднем ценовом сегменте работают UPG, AMIC, KLO и "Укрнафта". Последняя после решения правительства фактически стала "ценовым ориентиром" рынка, продавая топливо с минимальной наценкой.

К дискаунтерам относятся "БРСМ-Нафта", Avantage 7 и Marchal.

Аналитики отмечают, что столь большая разница в ценах между сетями - нетипична для Европы. Часть украинских дискаунтеров удерживает низкие цены за счет налоговой оптимизации или более низких стандартов качества топлива (производства "бодяги").

Почему дорожает топливо

После обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть в Украине топливо подорожало рекордно. Антимонопольный комитет уже проверяет ценовую политику сетей, однако пока не видит признаков сговора или монополизации рынка.

Украина полностью зависит от импорта топлива, поэтому внутренний рынок напрямую реагирует на мировые цены - рост стоимости топлива за рубежом автоматически ведет к росту цены на украинских АЗС.

По оценкам аналитиков, около половины стоимости топлива в Украине - это импортная составляющая, еще до 40% приходится на налоги, а прибыль сетей составляет всего 5-7% или 3-5 гривен на литре.

Борьба за клиента: кофе, бургеры и борщ

Современные АЗС все больше зарабатывают не только на топливе, но и на еде и сопутствующих товарах. WOG активно развивает кофейное направление, а UPG инвестирует в собственные кухни и меню бургеров.

На OKKO появились мини-бургеры и минихотдоги для водителей, которым удобно есть за рулем, а "Укрнафта", в свою очередь, сделала ставку на полноценные блюда - борщ, супы, каши и блины по рецептам Евгения Клопотенко. Еду для сети готовит МХП.

В SOCAR и "БРСМ-Нафта" акцентируют внимание на вине и гастрономии. В частности, "БРСМ" продает итальянское вино собственного производства акционера сети, а SOCAR продвигает азербайджанскую кухню и гранатовое вино.

Рынок после Коломойского

После национализации активов Игоря Коломойского структура топливного рынка кардинально изменилась. Государственная "Укрнафта" стала крупнейшим оператором АЗС в стране, а UPG - самым динамичным частным игроком.

При этом конкуренция между сетями затрагивает не только топливо, но и включает сервис, гастрономию и клиентский опыт.