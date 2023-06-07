Обладатель "Золотого мяча" трудоустроился на Ближнем Востоке
Бывший форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема завершил переход к аравийскому "Аль-Иттихаду".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
35-летний нападающий продолжит карьеру в Профессиональной лиге Саудовской Аравии. Прошлый сезон новый клуб обладателя "Золотого мяча-2022" завершил завоеванием чемпионского титула.
Бензема подписал 3-летний контракт с "Аль-Иттихадом". Предыдущие 14 сезонов форвард провел в мадридском "Реале". По данным инсайдера Романо, на Ближнем Востоке француз будет зарабатывать ориентировочно 200 млн евро в год.
В новом сезоне "Аль-Иттихад" сыграет на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Главным тренером столичного гранда трудится бывший наставник "Вулверхэмтона", "Тоттенхэма" и других команд Нуну Эшпириту Санту. В составе главного конкурента новой команды Бензема выступает многолетний одноклубник Криштиану Роналду.
В составе "Реала" Бензема выиграл все возможные трофеи. Он 4 раза стал чемпионом Испании, завоевал по 3 Кубка и Суперкубка Испании, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл 4 Суперкубка УЕФА и пять раз победил на Клубном чемпионате мира. Вершиной выступлений в Мадриде стал главный индивидуальный приз мирового футбола – "Золотой мяч" – по итогам 2022 года.
К слову, ранее вспомнили опыт противостояния Гвардиолы с "Интером" в специальном материале.
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