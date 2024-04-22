Обладатель "Золотого мяча-2006" сенсационно возглавил аутсайдера Серии А

50-летний специалист стал наставником "маленьких зебр" за 5 туров до конца сезона Серии А. Он находился без работы более года.

Каннаваро подписал контракт до завершения сезона. Стороны предусмотрели в договоре опцию продления сотрудничества еще на год. В тренерский штаб легенды сборной Италии вошли Паоло Каннаваро и Джампьеро Пинци.

Младший брат нового алленаторе "Удинезе" работал его ассистентом в китайском "Гуанчжоу Эвергранде" и итальянском "Беневенто". А фигура другого ассистента Каннаваро – культовая для "Фриули". Он провел за "бьянконери" 12 сезонов и был помощником нескольких бывших главных тренеров.

"Удинезе" идет на 17-й позиции в Серии А и только по дополнительным показателям опережает зону вылета. Чоффи был уволен после минимального поражения от "Вероны" – конкурента в борьбе за выживание. В финальных турах фриульцы встретятся с "Болоньей", "Наполи", "Лечче", "Эмполи" и "Фрозиноне". Также "Удинезе" 25 апреля доиграет матч с "Ромой", остановленный из-за проблем со здоровьем защитника "волков" Н'Дики.

Кто такой Фабио Каннаваро

Уроженец Неаполя, в структуру "Наполи" попал в 15 лет. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1992/93.

В рядах родной команды провел три сезона и перебрался в "Парму". Там он провел следующие 7 лет. Позже защищал цвета миланского "Интера", туринского "Ювентуса" (дважды), мадридского "Реала" и эмиратского "Аль-Ахли". В составе сборной Италии выступал в 1997-2010 гг.

Чемпион мира-2006, двукратный чемпион Испании, обладатель двух Кубков и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА 1998/99, Суперкубка Испании-2008. В 2006 году завоевал "Золотой мяч".

Карьеру тренера начал в Китае, где работал с "Гуанчжоу Эвергранд" (дважды) и "Тяньцзинь Тяньхай". Стал чемпионом Китая во главе первой команды и выиграл второй дивизион со второй. В 2015-2016 гг. тренировал аравийский "Аль-Наср", а в 2022-2023 гг. – "Беневенто".