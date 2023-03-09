Обладатель "Везины-2021" возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Лучшим игроком очередного дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги стал вратарь "Миннесоты Уайлд" Марк-Андре Флери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Канадский голкипер приложился к победе на родине. "Уайлд" с 38-летним вратарем обыграли "Виннипег" на выезде (4:2).
Флери стал одним из героев "Миннесоты". Несмотря на две пропущенные шайбы, он выполнил 46 сэйвов. Процент парированных опытным канадцем ударов составил 95,8%. Голами в составе "Уайлд" отличились Фолиньо, Гудро, Гартман и Шоу.
Благодаря успеху в Манитобе лучший вратарь сезона 2020/21 и компания догнали "Даллас" наверху Центрального дивизиона. Обе команды набрали по 81 очку, но у "Старз" на один сыгранный матч меньше. "Виннипег" здесь остался на 4-й строчке (75 пунктов).
В топ-тройку звезд также попали нападающий "Ванкувера" Джей Ти Миллер и вингер "Детройта" Доминик Кубалик. Первый оформил дубль с победной шайбой в овертайме против "Анахайма". Чех в свою очередь голом вырвал победу над "Чикаго".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Виннипег" – "Миннесота" – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
- "Детройт" – "Чикаго" – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
- "Ванкувер" – "Анахайм" – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
К слову, накануне вратарь "Калгари" Маркстрем стал первой звездой вечера с шатаутом против "Миннесоты".
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