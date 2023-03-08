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Вратарь "Калгари" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Сент-Пол, Среда 08 марта 2023 11:23
Вратарь "Калгари" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Якоб Маркстрем оформил первый "сухой" матч в сезоне (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал голкипера "Калгари Флэймз" Якоба Маркстрема лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный вратарь гарантировал альбертцам выездную победу над "Миннесотой" (1:0 Б). Он справился со всеми бросками соперников на протяжении основного времени и овертайма.

Маркстрем в целом выполнил 40 сэйвов. Шведский голкипер оформил первый шатаут в нынешнем сезоне НХЛ. В предыдущей кампании у него было 10 "сухих" поединков. Лишь в серии буллитов скандинава обыграл Гудро, но Кадри и Тоффоли точными бросками принесли "Флэймз" победу в послематчевой серии.

Благодаря победе "Калгари" продолжил преследование главенствующей четверки Тихоокеанского дивизиона. Команда из провинции Альберта набрала 71 очко и на семь пунктов отстает от "Эдмонтона". "Миннесота" в свою очередь занимает второе место в Центральном дивизионе и проходит в плей-офф.

Дополнили топ-3 звезд вечера вингер "Питтсбурга" Джейсон Цукер и центрфорвард "Тампы-Бэй" Алекс Киллорн. Первый оформил дубль в противостоянии с "Коламбусом" (5:4 ОТ). Второй же забросил две шайбы и отдал ассист против "Филадельфии" (5:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Калгари&quot; с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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