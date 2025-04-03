Обладатель титула "Аграрий года" общенациональной программы "Человек года-2024"

В этом году победителем в номинации "Аграрий года" общенациональной программы "Человек года-2024" стал Максим Король - исполнительный директор компании ЧП "Виктор и К", которая является владельцем признанной и популярной ТМ "Королевский вкус". Совладелец агропромышленного холдинга "СЕМАЛЬ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов премии.

Популярную в Украине торговую марку "Королевский вкус" можно встретить в магазинах и супермаркетах всей страны. Потребитель охотно выбирает свои любимые майонезы, соусы, горчицу, подсолнечное масло, консервы и другие пищевые продукты из числа других, потому что уже убедился - качество товара всегда отличное. Неудивительно, что за годы своего существования ТМ получила огромное количество наград,

Владельцем признанной и популярной марки "Королевский вкус" является компания ЧП "Виктор и К", созданная еще в начале 90-х годов. На сегодня она объединяет несколько масличных заводов с полным циклом переработки и ряд связанных производств майонеза, томатных продуктов, а также собственное автотранспортное хозяйство.

ЧП "Виктор и К" работает с более чем ста странами ближнего и дальнего зарубежья. Компании удалось достичь больших успехов: наличие собственных производственных мощностей в разных регионах страны и большой спрос на продукцию позволили ей начать экспорт конечного продукта в другие страны.

Что касается непосредственно самого Агрохолдинга "СЕМАЛЬ", то это модернизированное современное предприятие, которое занимается производством, переработкой, заготовкой, закупкой, хранением, продажей сельскохозяйственной продукции, поставкой средств производства и материально-технических ресурсов и другими видами сервисного обслуживания.

Благодаря развитию многих направлений предпринимательской деятельности, а именно: пищевое производство, сельское хозяйство, строительная сфера, Агрохолдинг на постоянной основе поддерживает национальную экономику и создает новые рабочие места.

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора именно он не дал остановиться крупным предприятиям группы ЧП "Виктор и К" и обеспечил процесс производства и реализации продуктов питания в чрезвычайно сложный период, преодолев сплошную панику населения и сложный процесс логистики.

"Когда враг бросает вызов самому существованию Украины как государства, вопрос сплоченности и поддержки общин становится как никогда острым. Бизнес должен крепко держать тыл", - отметил Максим Король.

Максим Король - человек патриот, который до полномасштабной войны и в настоящее время бесперебойно поддерживает наших защитников, переселенцев и всех нуждающихся в эти тяжелые для государства и общества годы.

Особенно важными и ценными являются благотворительные инициативы Максима Короля. Еще с 2014 года, но с 2022 - сверхмощно, почти каждый день, в больших объемах - бесконечная поддержка ВСУ, отдельных подразделений и бригад. Это приобретение необходимой техники, специального оборудования, РЭБов, реанимобилей и постоянная адресная помощь на передовую и вынужденным временно покинуть свои дома людям. Сотни единиц автотраспорта и спецоборудования с тоннами продукции, которые так нужны фронту.

Максим Король - замечательный семьянин, который делает счастливыми свою жену и трех прекрасных дочерей.