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Уоллес о передаче танков Украине: это не волшебное зелье, которое изменит все за одну ночь

Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Передача западных танков Украине сделает ее войско сильнее. Но не следует считать, что после этого все сразу резко изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса в интервью Spiegel.

На вопрос журналиста, много ли времени нужно, чтобы западные танки прибыли в Украину, он призвал "дать партнерам немного больше времени".

"Переключатель щелкнул, а это сейчас важно. Мы должны быть честными. Танки - не серебряный шар, чтобы мгновенно выиграть войну. Конечно, они значительно эффективнее российских танков. Кроме того, "зеленый свет" в вопросе передачи Challenger и Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", - отметил Воллес.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин видит, его расчет на то, что Запад устанет от помощи Украине, не осуществился.

"Все произошло наоборот. Современными танками мы позволяем Украине позиционировать себя в военной сфере и приблизиться к стандартам НАТО для ведения войны. Мы, немцы, американцы или поляки сейчас готовим для этого украинских воинов. Это не переломит ход войны в краткосрочной перспективе. Но в среднесрочной перспективе это чрезвычайно важно. Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое сменит все за одну ночь", - считает Воллес.

Он подчеркнул, что для украинской армии, например, чрезвычайно важна подготовка, тактический переход от окопной войны к современному бою комбинированными системами вооружения.

"Если Украина сможет это сделать, они могут оказаться действительно опасными для россиян с их тактикой войны с 1980-х годов", - добавил Воллес.

Напомним, как сообщалось ранее, Польша планирует передать Украине Leopard 2 в течение месяца-двух. В этот срок должны отправить и танки PT-91 (модернизированная версия Т-72).

Добавим, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам "Рамштайна", сейчас восемь стран готовы передать ВСУ танки.

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