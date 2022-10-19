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Volkswagen начал поиск покупателей для своего российского завода, - СМИ

Фото: Volkswagen намерен продать свой завод в России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германский автопроизводитель Volkswagen ищет инвестора, который будет готов выкупить его российский завод в Калуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С каждым этапом эскалации вероятность того, что мы сможем производить там снова в обозримом будущем, снижается", - заявил один из топ-менеджеров компании, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, у немецкого концерна есть недвусмысленное желание полностью уйти из России. Руководство компании пришло к выводу, что это единственный выход в сложившейся ситуации.

В европейской пресс-службе Volkswagen подтвердили, что рассматривают разные варианты будущего своего российского бизнеса, среди которых и продажа третьим лицам, но окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

Напомним, вчера стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

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