Volkswagen прекратит выпуск своего популярного бензинового двигателя: в чем причина

Известно, что ему на смену придет более современный агрегат 1.5 TSI EA211 Evo. Важный нюанс: китайский Golf – это последняя модель фирмы Volkswagen, которая доступна с этим турбомотором, то есть эпоха вот-вот уйдет.

Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo дебютировал в 2016 году: его главная особенность – работа по экономическому циклу Миллера. Также этот двигатель отличается турбокомпрессором с изменяющейся геометрией, а Volkswagen заявляет о лучшей топливной экономичности и экологичности, старший двигатель уже не может конкурировать с ним по этим параметрам. Прогресс по отдаче символичен: в случае с восьмым Golf мощность увеличится на 10 лошадиных сил.

В Китае с 1,5-литровым двигателем будет работать тот же 7-ступенчатый преселективный "робот". В Европе есть и версии с 6-ступенчатой "механикой", но в Китае такая связка не требуется. По аналогии с "глобальным" Golf, китайский хэтчбек ждет смену передней маски.

Сейчас цены на китайские Volkswagen Golf стартуют с 17,1 тысяч евро с учетом скидок. Европейцам о таких прайс-листах только мечтать, ведь в Германии базовый Golf стоит от 28,3 тысяч евро, а оснащен он проще.