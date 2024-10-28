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В Volkswagen придумали, как резко сократить убытки: названы ключевые шаги

Фото: Volkswagen придумали, как резко сократить затраты на производство авто (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen планирует снизить зарплаты своим работникам с целью тотальной экономии. Автогигант, переживающий финансовый кризис, может вскоре решиться на новые меры, которые должны помочь ему сократить расходы, связанные с основным брендом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников, в повестке дня снижение зарплат на 10 процентов, а также двухлетняя заморозка размера окладов и другие ограничения.

В рамках нового пакета мер Volkswagen может также сократить бонусы для топ-менеджеров главного бренда. Кроме того, все еще обсуждается возможность закрытия – впервые в истории – некоторых производственных площадок в Германии.

С начала октября руководство Volkswagen еженедельно проводит встречи с профсоюзами, обсуждая сокращение издержек и оптимизацию производства. Рабочие, однако, уверяют, что четкой стратегии у концерна все еще нет.

Впервые о возможном закрытии заводов Volkswagen на родине, которое обернется многотысячными увольнениями, стало известно в сентябре. Объяснялось это растущим давлением со стороны азиатских конкурентов, вытесняющих Volkswagen на приоритетном для него рынке электрокаров. Особенно болезненной для немцев стала потеря доли рынка в Китае, который в течение десятилетий приносил стабильную прибыль.

В сентябре сообщалось, что Volkswagen сокращает рабочих в Китае для экономии. Часть работающих там немцев вернется в Германию. Год назад босс бренда Volkswagen Томас Шефер предупредил о безвременье и призвал готовиться к жесткой экономии. В ноябре 2023 он признал марку неконкурентоспособной.

 

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Volkswagen