Волкер: США зацікавлені в переговорах з Росією по Україні

Волкер пообіцяв Україні підтримку США

Соединенные Штаты Америки (США) заинтересованы в переговорах с Россией по восстановлению территориальной целостности Украины. Об этом на форуме по Крыму в Киеве заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на то, что Россия пока не подтвердила интерес в рассмотрении этого вопроса.

"Мы надеемся, что Россия пойдет на серьезную дискуссию о деоккупации. Надеемся, что ситуация улучшится и территориальные границы Украины будут восстановлены. Мы будем оказывать Украине поддержку, пока деоккупация не состоится", - отметил Волкер, уточнив, что после освобождения Донбасса должен стать вопрос о Крыме.

Напомним, накануне Волкер в очередной раз заявил, что США не признают аннексию Крыма.

Кроме того, он отметил, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкций против РФ.

"Мы очень четко и тщательно следим за ситуацией по соблюдению прав человека в Крыму. Также взвешенно следим за ситуацией с внедрением санкций", - подчеркнул Волкер.